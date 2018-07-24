Hatice'nin cüretkar pozları işe yaradı

Son dönemde yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Hatice, geçen gün Vadistanbul AVM’de objektiflere yakalandı. Spor sonrası Galliard Restaurant'da yemek molası veren Hatice, restoran çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki bikinili fotoğraflarının ardından çok fazla konser teklifleri aldığını açıkladı.

'BİLSEM DAHA ÖNCE PAYLAŞIRDIM'

39 yaşındaki şarkıcı, “Paylaştığım fotoğrafların bu kadar olay olabileceğini bilsem daha önce paylaşırdım" dedi. Restoran çıkışı Espressolab adlı kahveciye giriş yapan şarkıcı, bara geçerek kendi kahvesini yaptıktan sonra içti.

ALBÜM YAKINDA GELİYOR

Haftaya İstanbul’un çeşitli bölgelerinde konserler vereceğini dile getiren Hatice, yeni albüm çalışmalarının sürdürdüğünü ve çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını duyurdu.