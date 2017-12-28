Hatice'den olay yaratan poz! Fit çıkmak için şekilden şekile girdi

Hatice'den olay yaratan poz! Fit çıkmak için şekilden şekile girdi

Sosyal aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Hatice'nin katıldığı bir davetten paylaştığı ve karnını içeri çekerek poz verdiği fotoğraf olay oldu. Nişantaşı'nda bir moda evinin davetine katılan şarkıcı Hatice,yaptığı Instagram paylaşımıyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Hatice, davetteki arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafta ‘karın içeri göğüs dışarı’ pozu verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafına gelen tepkilere yanıt olarak, "Olmayan şeyimi çok uğraşıyorlar benimle bugün hep böyle fotoğraflar atacağım inat" yorumunu yaptı.

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Hatice'den olay yaratan poz! Fit çıkmak için şekilden şekile girdi

Hakkında yapılan yorumlara kızan Hatice, şunları ifade etti; Bu muhteşem fotoyla herkese iyi geceler insan her fotoda iyi çıkacak diye bir şey yok açı önemli ayrıca olmayan göbeğimin nesini cekicem.''

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Hatice'den olay yaratan poz! Fit çıkmak için şekilden şekile girdi

''Her gün spor yapan biriyim duruşumda dik olacak tabi ama fesatlar çok olunca kıskananlar yapacak bi şey yok'' diyen Hatice ''Yarın o fesatlanan kişilere olmayan göbeğimi çekip atçam bakalım o zaman ne diyeceksiniz ancak uzaktan bakar çatlarsınız'' ifadelerini kullandı.

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Hatice'den olay yaratan poz! Fit çıkmak için şekilden şekile girdi

Bir paylaşım daha yapan Hatice ''Ne göbek varmış bende yahu çeke çeke gitmedi'' dedi.

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