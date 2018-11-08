Hatice'den olay popo itirafı!

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şarkıcı Hatice, şimdi de 'popo' itirafıyla konuşuldu. 39 yaşındaki şarkıcının Evinin mutfağında bir şeyler yaparken arkadaşı tarafından habersizce görüntülenen Hatice, kendisine yöneltilen 'popo' sorularından sıkıldığını anlatıyor.

Hatice, "Kızın biri, konser çıkışı 'Poponuz çok güzel, poponuzu nerede yaptırdınız?' diyor. 'Bir yerde yaptırmadım, sporla yapılan bir şey. Gel seni de çalıştırayım' cevabını verdim" ifadelerini kullanıyor.

TATİL GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU: Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yaz, siyah tanga bikinisiyle havuza atladığı anın videosunu paylaşmış, video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Yine sörf tahtası ve beyaz bikinisiyle paylaştığı video da bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

ŞARKICI HATİCE KİMDİR?: Şarkıcı Hatice Çarpar, 6 Aralık 1978 tarihinde İzmir, Narlıdere'de dünyaya geldi. Sanat dünyasında ''Hatice'' olarak tanınan şarkıcı, üçü erkek dördü kız yedi kardeştir. İlköğrenimini Narlıdere İlkokulu'nda yaptı. Sonra çeşitli nedenler yüzünden öğrenimine devam edemedi. Küçük yaşlarda aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı. Ailesinin geçimine yardımcı olmak için bir firmada sekreterlik yapmaya başladı. 16 yaşındayken Narlıdere Belediyesi'nin düzenlediği Narlıdere Çiçek ve Kültür Etkinliğinde birinci oldu.

''İNER MİSİN ÇIKAR MISIN?'' YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU: Hatice Çarpar, 1995 yılında "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce müzik hayatına devam etti. TV ekranlarında bir süre ''Çürük Elma'' programını sundu. Daha sonra 1996 yılında Eyüp Musiki Cemiyeti'ne kayıt olarak müzik dersleri aldı. Kursa 1998 Ekim ayına kadar devam etti. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'na gitmeyi de sürdürdü. 1990'lı yılların sonunda Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı şarkılarla tanınır oldu. 2016 yılında başlayan ''İşte Benim Stilim Ünlüler'' yarışmasına katıldı.

BEYİN KANAMASINDAN EŞİNİ KAYBETTi: Hatice, 28 Eylül 1991 tarihinde evlendiği ilk eşi Güney Aydan, 4 Eylül 2003 tarihinde beyin kanamasından vefat etti.