Hatice'den Demet Akalın'a olay sözler: Parayla rüküşlüğün sentez sembolü

"BENİ BİLE ÇILDIRTIYORSUN"

Hatice daha sonra Instagram hesabından bir yorumda daha bulundu:



"Konuşmayayım diyorum ama kendimi frenliyemiyorum. Kendi sayfamda yazıcam uzunca bir şeyler doğru kelimeleri bulmak o şekilde yazmak maksadım. Asla kırıcı olmak değil ama buradan da yazmak istedim. Sevgili Demet birçok insanı eleştiri yağmuruna tutarken yok banane şarkınızdan fotonuzdan cenaze var cenaze diye veryansınlar ve takioten çıkaramadıklarını bu mevzu vesilesiyle teker teker çıkması ardından hop yeni şarkısının reklamı. Bu neyin kafası? Ben var olan konserimi iptal edip yas haftası ilan ediyorum diye yazdım sanırım buna içerledi ve beni de takipten çıkardı. Çokta tın. Bu millet aptal değil demek ki senin için maddei değerler maneviyatın çok önünde bunu zaten yeterince milletin gözüne sokuyorsun parayla rüküşlüğün sentez sembolü. Kaldı ki ben o kadar hümanist bir insanım beni bile çıldırtıyorsunuz. İkinci Aylin Coşkun vakası şaka gibi" dedi.



