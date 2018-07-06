Hatice'den Demet Akalın'a olay sözler: Parayla rüküşlüğün sentez sembolü

Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla'nın ölüm haberlerinin ardından Demet Akalın birçok ismi vahşi çocuk cinayetlerine karşı sessiz kalmamaları ve destek vermeleri için çağrıda bulunmuştu. Akalın, küçük Leyla ve Eylül hakkında paylaşım yapmayan meslektaşlarına ateş püskürmüş ve hepsini takipten çıkaracağını sert bir dille Instagram hesabından paylaşmıştı. Kısa bir süre sonra Demet Akalın'ın yeni albüm kapağını ve konserlerini sosyal medya hesabından paylaşması şarkıcı Hatice'yi çileden çıkardı.
"BİR DEMET TİYATRO": Şarkıcı Hatice, Demet Akalın'ı," Birinci gün herkese sitem et yas var de listeden çıkar, ikinci gün Gucci reklamı ile matemi unut "Canıma da değsin" de. Türk halkı karşındaki! Yemiyor pahalı kumaşlardan ucuz resimleri. Ülke körpe yavrularını kaybetmişken, bu kadar hain bir şekilde, bir hafta daha sabretseydi insanlığınız. 24 saat öncesi herkesi yerden yere vururken, 24 saat sonra "Canıma da değsin." Canına acı ve hüzün değmiş ülkeme saygısızlık yapmayın. Sanatçılar örnek olmalı. Örnek alınmamalı bazen! Bir demet tiyatro" sözlerle eleştirdi.
"BENİ BİLE ÇILDIRTIYORSUN"
Hatice daha sonra Instagram hesabından bir yorumda daha bulundu:
"Konuşmayayım diyorum ama kendimi frenliyemiyorum. Kendi sayfamda yazıcam uzunca bir şeyler doğru kelimeleri bulmak o şekilde yazmak maksadım. Asla kırıcı olmak değil ama buradan da yazmak istedim. Sevgili Demet birçok insanı eleştiri yağmuruna tutarken yok banane şarkınızdan fotonuzdan cenaze var cenaze diye veryansınlar ve takioten çıkaramadıklarını bu mevzu vesilesiyle teker teker çıkması ardından hop yeni şarkısının reklamı. Bu neyin kafası? Ben var olan konserimi iptal edip yas haftası ilan ediyorum diye yazdım sanırım buna içerledi ve beni de takipten çıkardı. Çokta tın. Bu millet aptal değil demek ki senin için maddei değerler maneviyatın çok önünde bunu zaten yeterince milletin gözüne sokuyorsun parayla rüküşlüğün sentez sembolü. Kaldı ki ben o kadar hümanist bir insanım beni bile çıldırtıyorsunuz. İkinci Aylin Coşkun vakası şaka gibi" dedi.
Demet Akalın'ın Hatice'ye ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.
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