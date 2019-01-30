Hatice yine rahat durmadı! Bu sefer tüylerini aldırdığı videoyu paylaştı

Kalçası hakkında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hatice, şimdi de tüylerini aldırdığı anları takipçileriyle paylaştı. "Tüylerim çıkmış, permatikle aldırıyorum" diyen Hatice'nin o görüntüleri sosyal medyayı karıştırdı.

Ayak bileğine dövme yaptırmak isteyen şarkıcı gittiği bir salondaki çalışana tıraş bıçağıyla ayak bileğindeki tüyleri aldırdırdı. Ünlü isim o anları da Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

''Arkan Sağlam Olacak'': Hatice, ağırlık kaldırırken görüldüğü bir çalışması sırasında çekilen videosunu; “Bu devirde ya yüreğin ya arkan sağlam olacak” notuyla paylaştı. Şarkıcı Hatice sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yorumlara tepkisini bu sözlerle dile getirmişti.