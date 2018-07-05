Hatice yeni sevgilisiyle yakalandı! Poz bile verdi

Popçu Hatice, yeni sevgilisiyle Vadistanbul AVM'de objektiflere takıldı. Hatice, oyuncu Mustafa Yabaş ile birlikte ilk kez görüntülendi. İkili, objektiflere poz verdikten sonra Huqqabaz adlı restorana geçerek baş başa öğle yemeği yedi. Mustafa Yabaş 'Adı Aşk' adlı sinema filminde Faslı oyuncu Mariam Hussein'le beraber başrolleri paylaşarak Arap ülkelerinde adından sıkça söz ettirdi.
Sevgilisiyle basın karşısında poz vermekten çekinmeyen Hatice, oldukça mutlu görünüyordu. Yeni sevgilisiyle birlikte magazin sayfalarını süsleyen Hatice'ye hayranlarından tam destek gelirken güzel şarkıcıya mesaj yağdı adeta. Popçu Hatice'nin sevgilisiyle birlikte Instagram'da fotoğraf paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.
İşte Hatice'nin Instagram paylaşımlarından bazıları...
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