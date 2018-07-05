Hatice yeni sevgilisiyle yakalandı! Poz bile verdi

Popçu Hatice, yeni sevgilisiyle Vadistanbul AVM'de objektiflere takıldı. Hatice, oyuncu Mustafa Yabaş ile birlikte ilk kez görüntülendi. İkili, objektiflere poz verdikten sonra Huqqabaz adlı restorana geçerek baş başa öğle yemeği yedi. Mustafa Yabaş 'Adı Aşk' adlı sinema filminde Faslı oyuncu Mariam Hussein'le beraber başrolleri paylaşarak Arap ülkelerinde adından sıkça söz ettirdi.



