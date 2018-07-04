Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım neden yok Fatih Ürek ne dedi

Gelinim Mutfakta 81. Bölümde Hüsniye Hanım ve gelini Hatice'nin yerine eski yarışmacı çift katıldı!

Gelinim Mutfakta bu haftaya bir sürpriz gelişme ile başladı. Mutfakta iki boş masa vardı. Bu masalardan birisi yarışmacı Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanıma aitti. Fatih Ürek yarışmayı açtıktan sonra bu durum ile ilgili bilgi verdi. Yerlerine ise, önceden yarışan ve ikinci şansı hak ettiğini düşünülen gelin-kaynana çifti katıldı. Yarışmaya tekrar katılan gelin ilk iş olarak masadaki Hatice'ye ait olan eşyaları bir kutuya doldurdu ve kaldırdı.