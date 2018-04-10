Hatice Turhan Sultan kimdir?

Turhan Sultan nasıl öldü? Osmanlı Padişahı İbrahim'in hasekisi olan Hatice Turhan Sultan kimdir?

Turhan Sultan nasıl öldü? Osmanlı Padişahı İbrahim'in hasekisi olan Hatice Turhan Sultan kimdir? Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle birlikte hayatı merak edilen Osmanlı Sultanı Birinci İbrahim'in eşi ve Kösem Sultan'ın gelini Hatice Turhan Sultan'ın hayatı ve ölümü haberimizde. Twitter

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HATİCE TURHAN SULTAN KİMDİR? Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hızlandıran Kadınlar Saltanatının en seçkin sultanlarından birisidir. Padişah 'Deli' İbrahim’in gözdesi, Avcı Mehmet (IV. Mehmet)in annesidir. Kaynanası olan Kösem Sultan‘la birlikte, sonra da yalnız başına yarım yüzyıla yakın bir süre Osmanlı Sarayı’nda sonsuz bir yetkiyle devlet işlerini yönetmiştir Twitter

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TURHAN SULTAN NERELİDİR? Turhan Sultan aslında Rus’tur. 12 yaşında iken Tatarların eline esir düştü. İstanbul’a getirilerek Kör Süleyman Paşa’ya satıldı. Paşa da 14 yaşındaki bu Rus kızını saraya, padişah İbrahim’in anası Kösem Sultan‘a armağan etti. Osmanoğulları sülâlesinden erkek olarak İbrahim‘den başka kimse kalmamıştı. Kösem Sultan kısa bir eğitimden sonra Turhan’ı odalık olarak oğluna verdi. Turhan, 15 yaşını doldurmadan Mehmet‘i dünyaya getirdi. Twitter

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