Hatice Turhan Sultan kimdir?

Turhan Sultan nasıl öldü? Osmanlı Padişahı İbrahim'in hasekisi olan Hatice Turhan Sultan kimdir?

Hatice Turhan Sultan kimdir?

Turhan Sultan nasıl öldü? Osmanlı Padişahı İbrahim'in hasekisi olan Hatice Turhan Sultan kimdir? Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle birlikte hayatı merak edilen Osmanlı Sultanı Birinci İbrahim'in eşi ve Kösem Sultan'ın gelini Hatice Turhan Sultan'ın hayatı ve ölümü haberimizde.

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Hatice Turhan Sultan kimdir?

HATİCE TURHAN SULTAN KİMDİR? Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hızlandıran Kadınlar Saltanatının en seçkin sultanlarından birisidir. Padişah 'Deli' İbrahim’in gözdesi, Avcı Mehmet (IV. Mehmet)in annesidir. Kaynanası olan Kösem Sultan‘la birlikte, sonra da yalnız başına yarım yüzyıla yakın bir süre Osmanlı Sarayı’nda sonsuz bir yetkiyle devlet işlerini yönetmiştir

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Hatice Turhan Sultan kimdir?

TURHAN SULTAN NERELİDİR? Turhan Sultan aslında Rus’tur. 12 yaşında iken Tatarların eline esir düştü. İstanbul’a getirilerek Kör Süleyman Paşa’ya satıldı. Paşa da 14 yaşındaki bu Rus kızını saraya, padişah İbrahim’in anası Kösem Sultan‘a armağan etti. Osmanoğulları sülâlesinden erkek olarak İbrahim‘den başka kimse kalmamıştı. Kösem Sultan kısa bir eğitimden sonra Turhan’ı odalık olarak oğluna verdi. Turhan, 15 yaşını doldurmadan Mehmet‘i dünyaya getirdi.

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Hatice Turhan Sultan kimdir?

KÖSEM SULTAN VE TURHAN SULTAN KAVGASI Deli İbrahim tahttan indirilip öldürüldükten sonra, IV. Mehmet 7 yaşında padişah oldu, Sarayda devletin dizginleri bu değişikliği yaptıran Kösem Sultan‘ın elindeydi. Bu durumda yavaş yavaş Kösem’le Turhan Sultan arasında çekişme başladı. Rum asıllı Kösem ile Rus asıllı Turhan sarayda büyük kavgalara neden oldular. Kösem Sultan, torunu Mehmet’le gelini Turhan Sultan’ı öldürterek, dizginleri ele almak istedi. Turhan Sultan bunu haber alınca, ağaları yeniçerilerden önce ayaklandırarak Kösem Sultan‘ı öldürttü.

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