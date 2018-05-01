Hatice Şendil'in öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki görenler şoke oluyor

Güzel oyuncu Hatice Şendil'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Güzellik yarışmasında çekilen fotoğraf ile Hatice Şendil'in şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. İşte Hatice Şendil'in eski hali.

Hatice Şendil'in öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki görenler şoke oluyor

Güzel oyuncu Hatice Şendil'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Güzellik yarışmasında çekilen fotoğraf ile Hatice Şendil'in şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. İşte Hatice Şendil'in eski hali.

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Hatice Şendil'in öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki görenler şoke oluyor

Güzel bir oyuncu, iyi bir anne. Hatice Şendil, uzun süredir ekranlarda yok ancak, sosyal medya paylaşımlarıyla adından bolca söz ettiriyor.

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Hatice Şendil'in öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki görenler şoke oluyor

Hatice Şendil'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraftaki kişinin Hatice Şendil olduğuna görenler inanamıyor.

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Hatice Şendil'in öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki görenler şoke oluyor

İŞTE HATİCE ŞENDİL'İN ESKİ HALİ; Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in 2001 yılında katıldığı güzellik yarışmasında çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Hatice Şendil'in büyük değişimi gözlerden kaçmadı.

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