Hatice Foster'den kızı Defne Joy Foster için canlı yayında yürek yakan sözler

Hatice Foster, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden kızı Defne Joy Foster için Kanal D ekranlarında gözyaşlarına boğan bir açıklama yaptı.

Hatice Foster'den kızı Defne Joy Foster için canlı yayında yürek yakan sözler

Kanal D'de ekrana gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında, 2011 yılında gazeteci Ahmet Altan'ın oğlu Halit Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'ın ismi anılınca annesi Hatice Foster canlı yayına telefonla bağlandı. Konuşmakta güçlük çeken acılı annenin gözyaşları içinde anlattıkları ise izleyen herkesin yüreklerini dağladı.

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Hatice Foster'den kızı Defne Joy Foster için canlı yayında yürek yakan sözler

Kızını çok özlediğini ve artık dayanamadığını söyleyen Hatice Foster, "8 yıla girdi. Cumartesi günü Zincirlikuyu'da olacağım. Evlat kaybı çok zor. Allah düşmanıma vermesin. Evladına doyamadı. Ne diyeyeyim? Ben evladımın ciğerini bilirdim...

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Hatice Foster'den kızı Defne Joy Foster için canlı yayında yürek yakan sözler

Çok fenayım. Canım evladım. Onu anlatmam mümkün değil. Annesi olarak ondan çok şey öğrendim. Mekanı cennet olsun. Antidepresan da alsam tutamıyorum kendimi. Canım kızım! Çok seviyorum onu." dedi.

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Hatice Foster'den kızı Defne Joy Foster için canlı yayında yürek yakan sözler

Torununu arada sırada gördüğümü belirten anne Foster, "Kocası 4. ayında evlendi zaten. Resimlerde oğlan mutlu görünüyor ama hiç yalnız kalamadık. O da canımın canı. Mutsuzum o konuda. Hasret gideremedik. Hayat çok üstüme geliyor. Neden hala yaşıyorum onu da bilmiyorum?" ifadelerini kullandı.

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