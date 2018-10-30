Hatice Cengiz: 'Herkes yargılansın'

Cinayette sorumluluğu olan herkesin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını umduğunu söyleyen Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Emri veren kişiden uygulayanlara kadar herkesin yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Evlilik hazırlığındayken nişanlısını kaybetmenin üzüntüsünü gözyaşları içinde anlatan Cengiz, "Suudi Arabistan'ın resmi olarak öldürüldüğü açıklamasına kadar Cemal Bey'in öldürüldüğüne kesinlikle inanmıyordum. O gün ben de gerçek anlamda her gün öldüm diyebilirim" diye konuştu.