Hatice Beyonce'a özendi transparan kıyafetle dans etti

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bu kez de transparan kıyafetiyle dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'a özenerek onun gibi dans etti.

Hatice Beyonce'a özendi transparan kıyafetle dans etti

Kalçasına estetik yaptırdığı söylentileriyle gündeme düşmeyen ve kalçasının bu hale sporla geldiğini söyleyen şarkıcı Hatice, cesur paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Beyonce gibi dans etmeye çalıştı.

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Hatice Beyonce'a özendi transparan kıyafetle dans etti

BEYONCE GİBİ DANS ETMEYE ÇALIŞTI: Dünyaca ünlü yıldız Beyonce'ye özenen Hatice sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuna "Bir Beyonce kadar olmasak da bizden de çıkacak bir şeyler. Not: Dans Etmek kadar güzel bir şey yok…" notunu yazdı.

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Hatice Beyonce'a özendi transparan kıyafetle dans etti

BEYONCE'İ ETİKETLEDİ: 40 yaşındaki şarkıcı Hatice, videosunda Beyonce'yi de etiketlemeyi ihmal etmedi.

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Hatice Beyonce'a özendi transparan kıyafetle dans etti

''ARKAN SAĞLAM OLACAK'': Hatice, ağırlık kaldırırken görüldüğü bir çalışması sırasında çekilen videosunu; “Bu devirde ya yüreğin ya arkan sağlam olacak” notuyla paylaştı. Şarkıcı Hatice sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yorumlara tepkisini bu sözlerle dile getirmişti.

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