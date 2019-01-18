Hatice Beyonce'a özendi transparan kıyafetle dans etti

Kalçasına estetik yaptırdığı söylentileriyle gündeme düşmeyen ve kalçasının bu hale sporla geldiğini söyleyen şarkıcı Hatice, cesur paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Beyonce gibi dans etmeye çalıştı.

BEYONCE GİBİ DANS ETMEYE ÇALIŞTI: Dünyaca ünlü yıldız Beyonce'ye özenen Hatice sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuna "Bir Beyonce kadar olmasak da bizden de çıkacak bir şeyler. Not: Dans Etmek kadar güzel bir şey yok…" notunu yazdı.