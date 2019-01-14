Hatice 'arkan sağlam olacak' dedi ortalık karıştı

Kalçasına estetik yaptırdığı söylentileriyle gündeme düşmeyen ve kalçasının bu hale sporla geldiğini söyleyen şarkıcı Hatice, cesur paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden spor yaparken görüntülenen videosuna düştüğü notla dikkat çekti.

''ARKAN SAĞLAM OLACAK'': Hatice, ağırlık kaldırırken görüldüğü bir çalışması sırasında çekilen videosunu; “Bu devirde ya yüreğin ya arkan sağlam olacak” notuyla paylaştı. Şarkıcı Hatice sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yorumlara tepkisini bu sözlerle dile getirdi.

Hatice, geçtiğimiz günlerde yaptığı bu paylaşımın altına şu notu düşmüştü; ''Tam victoria secret mankeni olacak boy fizik yüz var ama Amerika’ya uçamayacak kadar da fobim Ah bu korkular yerimizde saydırıyor.