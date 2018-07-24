Hatice amacına ulaştı seksi pozların karşılığını aldı!

''BİLSEM DAHA ÖNCE PAYLAŞIRDIM'': 39 yaşındaki şarkıcı, ''Paylaştığım fotoğrafların bu kadar olay olabileceğini bilsem daha önce paylaşırdım" dedi. Restoran çıkışı Espressolab adlı kahveciye giriş yapan şarkıcı, bara geçerek kendi kahvesini yaptıktan sonra içti. Haftaya İstanbul'un çeşitli bölgelerinde konserler vereceğini dile getiren Hatice, yeni albüm çalışmalarının sürdürdüğünü ve çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını duyurdu.