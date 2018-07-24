Hatice amacına ulaştı seksi pozların karşılığını aldı!

Cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, geçen gün Vadistanbul AVM'de objektiflere takıldı. Bikinili fotoğraflarının ardından çok fazla konser teklifleri aldığını açıklayan Hatice, ''Paylaştığım fotoğrafların bu kadar olay olabileceğini bilsem daha önce paylaşırdım" dedi.

Hatice amacına ulaştı seksi pozların karşılığını aldı!

Son dönemlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur paylaşımlar yapan şarkıcı Hatice, geçen gün Vadistanbul AVM'de objektiflere takıldı. Spor sonrası Galliard Restaurant'da yemek molası veren Hatice, restoran çıkışı yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki bikinili fotoğraflarının ardından çok fazla konser teklifleri aldığını açıkladı.

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Hatice amacına ulaştı seksi pozların karşılığını aldı!

''BİLSEM DAHA ÖNCE PAYLAŞIRDIM'': 39 yaşındaki şarkıcı, ''Paylaştığım fotoğrafların bu kadar olay olabileceğini bilsem daha önce paylaşırdım" dedi. Restoran çıkışı Espressolab adlı kahveciye giriş yapan şarkıcı, bara geçerek kendi kahvesini yaptıktan sonra içti. Haftaya İstanbul'un çeşitli bölgelerinde konserler vereceğini dile getiren Hatice, yeni albüm çalışmalarının sürdürdüğünü ve çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını duyurdu.

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Hatice amacına ulaştı seksi pozların karşılığını aldı!

Şarkıcı, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra aracını valeden teslim alarak Vadistanbul AVM'den ayrıldı.

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Hatice amacına ulaştı seksi pozların karşılığını aldı!

Hatice, geçen günlerde sörf tahtası ve bikinisiyle bir video paylaşmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkati çeken 39 yaşındaki şarkıcının videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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