Hatay'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit olurken 2 askerimiz de yaralandı.
3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.
Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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