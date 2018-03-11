Hatay'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit olurken 2 askerimiz de yaralandı.



3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.



Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.