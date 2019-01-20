Hatay'da yüzü yakılan Berfin Özek'ten kötü haber! Gözünü kaybedebilir

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okuldan eve giderken yüzüne asit benzeri sıvı atılan 17 yaşındaki Berfin Özek'in tedavisi sürüyor.

Hatay'da yüzü yakılan Berfin Özek'ten kötü haber! Gözünü kaybedebilir

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okuldan eve giderken yüzüne asit benzeri sıvı atılan 17 yaşındaki Berfin Özek'in tedavisi sürüyor. Genç kızın gözünü kaybetme tehlikesi olduğu belirtildi. Olay, 15 Ocak günü Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in (17) yolu bir kişi tarafından kesildi.

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Hatay'da yüzü yakılan Berfin Özek'ten kötü haber! Gözünü kaybedebilir

Şahıs, Özek'in yanına yaklaşarak elindeki pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atıp kaçtı. Atılan yanıcı sıvıyla yüzü ve boynundan aşağısı tamamen yanan genç kız, acılar içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kız hastaneye kaldırıldı. Yakıcı sıvadan olayı genç kızın montu ve kazağı dahi erimişti.

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Hatay'da yüzü yakılan Berfin Özek'ten kötü haber! Gözünü kaybedebilir

YÜZÜ VE BOYNU TAMAMEN YANDI: Genç kız, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada genç kızın yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlendi.

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Hatay'da yüzü yakılan Berfin Özek'ten kötü haber! Gözünü kaybedebilir

GÖZÜNÜ KAYBETME TEHLİKESİ VAR: Öte yandan Adana Şehir Hastanesi'ne getirilen genç kızın tedavisi sürüyor. Gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç kızın yüzünde ve vücudunun çok yerinde aşırı yanık olduğu için yüzü sarıldı. Yapılan tedaviden sonra genç kızın bir seri estetik ameliyatları geçirmesi gerektiği öğrenildi.

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