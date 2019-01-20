Hatay'da yüzü yakılan Berfin Özek'ten kötü haber! Gözünü kaybedebilir

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okuldan eve giderken yüzüne asit benzeri sıvı atılan 17 yaşındaki Berfin Özek'in tedavisi sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okuldan eve giderken yüzüne asit benzeri sıvı atılan 17 yaşındaki Berfin Özek'in tedavisi sürüyor. Genç kızın gözünü kaybetme tehlikesi olduğu belirtildi. Olay, 15 Ocak günü Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in (17) yolu bir kişi tarafından kesildi. Twitter

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Şahıs, Özek'in yanına yaklaşarak elindeki pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atıp kaçtı. Atılan yanıcı sıvıyla yüzü ve boynundan aşağısı tamamen yanan genç kız, acılar içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kız hastaneye kaldırıldı. Yakıcı sıvadan olayı genç kızın montu ve kazağı dahi erimişti. Twitter

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YÜZÜ VE BOYNU TAMAMEN YANDI: Genç kız, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada genç kızın yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlendi. Twitter

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