Hatay’da suç örgütüne operasyon: 5 tutuklama

HATAY’ın İskenderun ilçesinde organize suç örgütlerin çökertilmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri birlikte, ‘organize suç örgütlerinin deşifresi, çökertilmesi, organize suç örgütü yöneticisi veya üye olan şahısların yakalanmasına’ yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.B., T.Ç., S.Y., V.A. ve V.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde B.Y. ve V.Y.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 32 adet fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.