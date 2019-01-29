Hatay'da polisi şoke eden olay! Dinamonun içine gizlemişler

HATAY Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Hatay'da polisi şoke eden olay! Dinamonun içine gizlemişler

HATAY’da düzenlenen operasyonda 658 bin 281 adet uyuşturucu 'captagon' hap ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uluslararası bir nakliye firması ile Arap ülkelerine gönderilmek üzere gümrükleme işlemi yapılan 72 marş dinamosu içerisine gizlenmiş 619 bin 140 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

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Hatay'da polisi şoke eden olay! Dinamonun içine gizlemişler

Gözaltına alınan 8 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 39 bin 141 adet daha captagon bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan M.K, O.K, M.K, Y.A, M.K, N.T ile Suriye uyruklu H.A ve G.H.G. sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 72 marş dinamosu içerisine gizlenmiş 619 bin 140 adet uyuşturucu captagon hapa ise ell konuldu.

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Hatay'da polisi şoke eden olay! Dinamonun içine gizlemişler

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Hatay'da polisi şoke eden olay! Dinamonun içine gizlemişler

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