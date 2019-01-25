Hatay'da korkutan patlama: Acı haber geldi!

HATAY'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Hatay Valiliği, akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesindeki bir binanın bodrum katındaki kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Olayda yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

TEKNİK İNCELEME YAPILDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı binada ve çevrede inceleme yaptı. Patlamanın neden meydana geldiğinin yapılacak teknik inceleme sonrası belirleneceği bildirildi.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki araçlarda da hasar meydana geldi.

Öte yandan, mahalle sakini İsmail Taze, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde şiddetli bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Patlamanın nerede olduğunu öğrenip oraya koştuk. İlk olarak yaralıları çıkarttık. Geldiğimizde her yer kötüydü. Yarası ağır olmayanları kendi imkanımızla hastaneye götürdük. Durumu ağır olanları ise ambulans götürdü" dedi.