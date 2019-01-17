Hatay'da köprü çöktü: Kamyon devrildi!

HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde Altınözü Çöp Ayrıştırma Merkezi'ne ait çöp aktarma kamyonu, Toklucu Mahallesinde bulunan Kırıkhan Çöp Aktarma İstasyonundan çöp aldı. Çöp kamyonu, iki yolu birbirine bağlayan köprüden geçtiği sırada ise yolda çökme meydana geldi.
Yağmur nedeniyle yumuşayan asfaltın, çöp kamyonunun ağırlığına dayanamayarak çöktüğü bildirildi. Çökme sırasında yan yatan kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kamyon, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçle çekilerek kaldırıldı.
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