Hatay'da köprü çöktü: Kamyon devrildi!
HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde çöp kamyonun geçtiği köprü, iddiaya göre birkaç gündür etkili olan yağmurun etkisiyle çöktü. Kamyonun devrildiği olayda, can kaybı ve yaralanma olmadı.
HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde Altınözü Çöp Ayrıştırma Merkezi'ne ait çöp aktarma kamyonu, Toklucu Mahallesinde bulunan Kırıkhan Çöp Aktarma İstasyonundan çöp aldı.
Çöp kamyonu, iki yolu birbirine bağlayan köprüden geçtiği sırada ise yolda çökme meydana geldi.
Yağmur nedeniyle yumuşayan asfaltın, çöp kamyonunun ağırlığına dayanamayarak çöktüğü bildirildi.
Çökme sırasında yan yatan kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.