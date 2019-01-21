Hatay'da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kaza gece yarısından sonra Hatay’ın merkez Antakya ilçesi eski otogar yakınında meydana geldi. 31 AN 870 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bir fast-food restoranın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken görgü tanıkları araç sürücüsünün kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığını ileri sürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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