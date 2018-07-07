Hatay'da Kayı Boyu sembolü olan mezar taşları bulundu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde tarihi mezarlıklarda Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı yeni mezar taşları bulundu.

Hatay'da Kayı Boyu sembolü olan mezar taşları bulundu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki tarihi mezarlıklarda Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı 36 mezar taşına rastlandı. Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sanat Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mine Temiz ile araştırma görevlileri, bölgede bulunan 54 mezarlıkta çalışma başlattı. İncelemelerde, 7 mezarlıkta Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı 36 mezar taşı bulundu.

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Hatay'da Kayı Boyu sembolü olan mezar taşları bulundu

Dr. Öğr. Üyesi Mine Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı mezarlıklarda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle yüzey araştırmalarına 2 Temmuz'da başladıklarını ve çalışmaların 15 gün süreceğini söyledi.

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Hatay'da Kayı Boyu sembolü olan mezar taşları bulundu

Temiz, amaçlarının Türkmen mezarlıklarının dağılım alanlarını belirlemek ve tiplerinin tespit etmenin yanı sıra bunları da benzerleriyle karşılaştırıp gerekli bilimsel çalışmaları yapmak olduğunu dile getirdi.

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Hatay'da Kayı Boyu sembolü olan mezar taşları bulundu

Şu ana kadar 7 mezarlıkta tespit çalışması yaptıklarını ifade eden Temiz, "Toplamda 54 mezarlık var, bu araştırmamız sonrasında daha fazlası ortaya çıkması mümkün. Bugünkü araştırmamızı 15 gün içerisinde tamamlamamız gerekiyor. 54 mezarlığı bitirmemiz mümkün görünmüyor çünkü bu zahmetli bir çalışma, önümüzdeki yıllarda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

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