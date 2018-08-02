Hatay'da 'çakmak gazı' çeken genç hayatını kaybetti!

HATAY’da arkadaşlarıyla eğlenirken çakmak gazı çektiği belirtilen 18 yaşındaki Kemal D., hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hatay'da 'çakmak gazı' çeken genç hayatını kaybetti!

Hatay merkez Antakya ilçesinde geçen hafta arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıkan Kemal D., iddiaya göre önce enerji içeceği içip ardından çakmak gazı çekti. Bir süre sonra fenalaşan gence baygınlık geçirdiğini düşünen arkadaşları müdahale etti. Kemal D. kendine gelmeyince 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

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Hatay'da 'çakmak gazı' çeken genç hayatını kaybetti!

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak 1 haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu.

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Hatay'da 'çakmak gazı' çeken genç hayatını kaybetti!

Kemal D.'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi’nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Hatay'da 'çakmak gazı' çeken genç hayatını kaybetti!

"ÇAKMAK GAZI KULLANIMI GİDEREK ARTIYOR": Hatay Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı Ahmet Saldıran, son zamanlarda gençler arasında çakmak gazı kullanımın gözle görülür bir şekilde arttığını söyledi.

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