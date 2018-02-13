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Hatay'da askeri araç kaza yaptı!

Hatay'da askeri araç kaza yaptı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri araçla minibüs çarpıştı. Edinilen ilk bilgilere göre kazada ölü ve yaralılar var.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 21:00 - Güncelleme: 13-02-2018 21:00

HATAY'ın Kırıkhan İlçesinde askeri araçla minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre ise; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Yalangoz mevkiinde askeri zırhlı araçla bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

AA'nın haberine göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, park halindeki askeri tıra çarptı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Şubat 2018 21:49 Akpınar işçi kampında 30 bin işçi ayaklandı...Tek kişilik odaların tek kişilik odalara 6 kişiye doldurulması işçileri isyan ettirdi.

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