Hatay'da askeri araç kaza yaptı!

HATAY'ın Kırıkhan İlçesinde askeri araçla minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre ise; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Yalangoz mevkiinde askeri zırhlı araçla bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

AA'nın haberine göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, park halindeki askeri tıra çarptı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.