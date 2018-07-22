Hatay'da 79 metrelik künefe vatandaşlara dağıtıldı

Bügünlere kolay gelinmediğini ifade eden Savaş, "Bugünlere atalarımızın yaklaşık 16 yıl süren kutsal mücadelesi sonucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük desteğiyle önce kendimiz 10 ay 20 gün bir devlet olduk, daha sonra da kendi isteğimizle Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhak ederek Türkiye'nin serhat şehri olduk." şeklinde konuştu.



