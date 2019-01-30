Hatay’da 70 yaşında hayat mücadelesi eşini tüm çocuklarını kaybetti

Şu ana kadar kimseden bir şey istemediğini belirten Apık, şöyle konuştu: "İki evladım engelli doğdu. Onları bir süre sonra kaybettim. Diğer 3 evladım ise çeşitli rahatsızlıklardan dolayı öldü. Zor bir hayat içerisinde yaşıyorum, gidecek yerim de yok. Akrabalarımdan hiçbir şey görmedim. Gider, odun toplar getirir, yakarım. Komşularım bana arada yemek getirirler. Yetkililerden bana yardımcı olmasını istiyorum."

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