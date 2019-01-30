Hatay’da 70 yaşında hayat mücadelesi eşini tüm çocuklarını kaybetti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde eşini ve tüm çocuklarını kaybeden 77 yaşındaki Münevver Apık, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Apık, tek odalı harabe evde yaşam mücadelesi veriyor.

Hatay’da 70 yaşında hayat mücadelesi eşini tüm çocuklarını kaybetti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde tek odalı harabe evde yaşayan 77 yaşındaki Münevver Apık, yıllardır tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 10 yıl önce eşini, çeşitli hastalıklardan ise 5 çocuğunu kaybeden Apık, tek odalı harabe evde hayatını sürdürüyor. Bekbele Mahallesi'nde yaşayan kimsesiz kadın, uzun yıllardır yoksullukla mücadele ettiğini söyledi.

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Hatay’da 70 yaşında hayat mücadelesi eşini tüm çocuklarını kaybetti

Şu ana kadar kimseden bir şey istemediğini belirten Apık, şöyle konuştu: "İki evladım engelli doğdu. Onları bir süre sonra kaybettim. Diğer 3 evladım ise çeşitli rahatsızlıklardan dolayı öldü. Zor bir hayat içerisinde yaşıyorum, gidecek yerim de yok. Akrabalarımdan hiçbir şey görmedim. Gider, odun toplar getirir, yakarım. Komşularım bana arada yemek getirirler. Yetkililerden bana yardımcı olmasını istiyorum."

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Hatay’da 70 yaşında hayat mücadelesi eşini tüm çocuklarını kaybetti

Hayatının her döneminde yoksulluk içerisinde yaşadığını aktaran Apık, zorluk ve çileler içinde hayata tutunmaya çalıştığını sözlerine ekledi. Yaklaşık 40 yıllık komşusu Zeynep Öztürk de ailenin çok fakirlik çektiğini söyledi.

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Hatay’da 70 yaşında hayat mücadelesi eşini tüm çocuklarını kaybetti

Apık'ın kimseden bir şey istemeden geçinmeye çalıştığını ifade eden Öztürk, "Beş çocuğu vardı, hepsi öldü. Kimseden bir şey istemez, kendi kendine yaşar. Bir odalı evini de hayırsever bir doktor yaptırmıştı. Komşuların yardımıyla yaşama tutunuyor." şeklinde konuştu.

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