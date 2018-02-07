Hatay'a giden Berat Albayrak'a şehit eşi bakın ne dedi!

Reyhanlı'da şehit olan Fırat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, kendisine taziyelerini ileten Berat Albayrak'a "Kürt kızı Kürt'üm ama Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Bu bayrak inmeyecek inşallah" dedi.

Bakan Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından PYD/PKK'nın sivilleri hedef alan roketli saldırılarının hedefi olan Reyhanlı ilçesine gelerek Hatay Valisi Erdal Ata ve AK Parti Hatay milletvekillerinden ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Daha sonra saldırılarda hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi, 17 yaşındaki Fatma Avlar ve Rıfat Sinirli'nin taziye çadırlarına ziyarette bulunan Albayrak, ailelerle tek tek sohbet edip taziyelerini iletti.

KÜRT KIZI KÜRT'ÜM AMA BU BAYRAK İNMEYECEK İNŞALLAH: Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, Bakan Albayrak'a "Biz Kürt'üz yavrum. Kürt kızı Kürt'üm ama Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Bu bayrak inmeyecek inşallah. Bizim duamızla, Rabbimizin yardımıyla inmeyecek." dedi.

TELEFONDA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜRDÜ: Albayrak, taziye sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Aşune Sinirli'yi telefonla görüştürdü. Sinirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde "4 kızım ve 3 oğlum var hepsi sana feda olsun. Kanım, canım, damarım sana dua ediyor. Yüce Rabbim yanınıza olsun." ifadesini kullandı.

BU ÜLKEYİ ALLAH'IN İZNİYLE KİMSE YIKAMAZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit yakınlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını getirdiğini söyledi.

Yaptıkları ziyaretlerde şehitlerin ailelerinde gördükleri net bir resim olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları konuştu:

"Bu millet devletiyle tek vücut şekilde güçlü ve cesur bir mesaj veriyor. O da şudur ki, 81 milyon olarak bu ülkeyi Allah'ın izniyle kimse yıkamaz. Bu ülke ve millet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları. Allah'ın izniyle korkunun ecele faydası yok. Birilerinin eceli, bir büyük, güçlü ülkenin de büyük bir doğumu bugünler. Allah'ın izniyle bugünler bizi çok güçlü yarınlara taşıyacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

GÜZEL GÜNLER YAKINDIR: Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Albayrak, operasyonun bir sivilin, kadın ve çoluk-çocukların kılına zarar gelmemesi için ince ince yapıldığının altını çizdi. Berat Albayrak, şunları kaydetti:

"Bunu sıkça dile getiriyorum. Diyorlar ki 'operasyon 3 günde, 5 günde, 10 günde biter'. Geç olur, güç olur ama sonunda en hayırlı insani şekilde olur. Olacak olan da şudur, gerek Afrin, gerek güney sınırlarımızın tamamı boyunca hiçbir terör koridoruna ve unsuruna bu devlet izin vermeyecek. Allah'ın izniyle güçlü yumruğunu terörün üzerine indirecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ve bugün bir kez daha şahit olduk. O kadar güçlü, sabırlı, inançlı, imanlı bir milleti, vurdukça daha da büyütüyorsunuz. Güçlendiriyorsunuz. Buraya düşen her mermi Reyhanlı'yı, Hatay'ı, Türkiye'yi daha da kenetlendiriyor ve büyütüyor. Allah'ın izniyle güzel günler yakındır."