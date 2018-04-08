Hatay'a birlikte gittiler Esra Erol Alişan' bakın en tepki verdi

Hatay'a destek için giden ünlüler arasında Alişan ve Esra Erol'da vardı. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'le bir dönem evlilik yoluna giren Alişan'a Esra Erol'a ne tepki vereceği merak ediliyordu.

Hatay'a birlikte gittiler Esra Erol Alişan' bakın en tepki verdi

Alişan ve Eda Erol'un aşkları sürpriz bir şekilde başlamış sürpriz bir şekilde bitmişti. Ayrılık sebepleri hakkında birçok iddia ortaya atılmış ancak ikiliden ayrılık nedeni hakkında hiçbir açıklama gelmemişti. Ama Alişan Eda Erol olayınsa sular yine de durulmuyor.

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Hatay'a birlikte gittiler Esra Erol Alişan' bakın en tepki verdi

Bildiğiniz üzere bazı ünlü isimler Türk askerine moral için Hatay'a gitmiş ve askerlerle buluşmuştu. Hayli kalabalık olan kafilenin içinde Alişan'da vardı.

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Hatay'a birlikte gittiler Esra Erol Alişan' bakın en tepki verdi

Aynı kafile de Esra Erol'da vardı. Herkes Esra Erol'un Alişan'a ne tepki vereceğini merak ediyordu. Esra Erol'dan beklnen tepki geldi.

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Hatay'a birlikte gittiler Esra Erol Alişan' bakın en tepki verdi

Esra Erol, kardeşi Eda Erol ile evliliğin eşiğinden dönen, çok geçmeden oyuncu Buse Varol ile nişanlanan Alişan’a tepkiliydi. İkilinin birbirini görmezden geldiği, hatta aynı fotoğraf karesine bile girmemeye çalıştığı öğrenildi. Alişan 6 Mayıs'ta oyuncu Buse Varol ile evlenecek.

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