Hatay'a birlikte gittiler Esra Erol Alişan' bakın en tepki verdi

Hatay'a destek için giden ünlüler arasında Alişan ve Esra Erol'da vardı. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'le bir dönem evlilik yoluna giren Alişan'a Esra Erol'a ne tepki vereceği merak ediliyordu.

Alişan ve Eda Erol'un aşkları sürpriz bir şekilde başlamış sürpriz bir şekilde bitmişti. Ayrılık sebepleri hakkında birçok iddia ortaya atılmış ancak ikiliden ayrılık nedeni hakkında hiçbir açıklama gelmemişti. Ama Alişan Eda Erol olayınsa sular yine de durulmuyor. Twitter

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Bildiğiniz üzere bazı ünlü isimler Türk askerine moral için Hatay'a gitmiş ve askerlerle buluşmuştu. Hayli kalabalık olan kafilenin içinde Alişan'da vardı. Twitter

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Aynı kafile de Esra Erol'da vardı. Herkes Esra Erol'un Alişan'a ne tepki vereceğini merak ediyordu. Esra Erol'dan beklnen tepki geldi. Twitter

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