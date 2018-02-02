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Hatay ve Kilis'e üçer roket atıldı şehit ve yaralılar var

Hatay ve Kilis'e üçer roket atıldı şehit ve yaralılar var

Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezi ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 3'er kez roket atıldı. Atılan roketlerle 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Kilis'teki yaralılardan biri hayatını kaybetti...

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 11:17 - Güncelleme: 02-02-2018 13:34

Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezi ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 6 ayrı roketli saldırı yapıldı. Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezi ile Reyhanlı'ya 3'erden 6 roket atıldı. Saldırılarda 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılardan biri az önce hayatını kaybetti...

HASTANE'NİN YANINA DÜŞTÜ: Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kilis kent merkezindeki bir eve, diğeri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti. Roketlerden birinin patlamadığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı. Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı. 

VALİ AÇIKLADI: 1'İ AĞIR 3 YARALI VAR: Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis'e yönelik 3 ayrı roketli saldırıda bulunduğunu, biri ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.Roketin düştüğü Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde incelemelerde bulunan Tekinarslan, daha sonra caddedeki esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu sırada birkaç esnafın, "Sayın Valim Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye seslendiği Tekinarslan, "Sağolun, Allah sizleri de daim etsin." yanıtını verdi. Tekinarslan, gazetecilerin sorusu üzerine "3 ayrı roketli saldırı oldu, biri ağır 3 kişi yaralandı." dedi.

REYHANLI'DA 1'İ AĞIR 6 YARALI: Reyhanlı'ya düşen roketler 1'i ağır olmak üzere 6 kişiyi yaraladı. Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Gültepe Mahallesi'ndeki Reyhanlı Asri Mezarlığı'na ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • misafir 02 Şubat 2018 13:47 karşılık olarak 3-5 top atışı yapmayın. her rokete 20 atış yani 3x20=60 atış yapılması lazım asgari, birde komandolar buralara baskın yapamıyormu???? imkansızmı???

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