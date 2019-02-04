Hatay Valisi Doğan: '31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay’a seçim koordinasyon merkezi kurulduğunu söyledi. Vali Doğan, “31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel yönetim seçimleri için bir araya geldik. Bundan birkaç hafta önce Gaziantep’te İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yapmış olduğumuz toplantıda alınan kararların ilimizdeki uygulamaları ve bunlara dair istişarelerde bulunmak üzere bir aradayız. İlimizde 'Seçim Koordinasyon Merkezi' GAMER’de kuruldu. İlgili kurumlardan arkadaşlarımız burada görevlendirilerek, yapılacak seçimin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız. Valilik olarak görevimiz vatandaşımızın hür iradesinin sandığa özgürce yansımasını sağlamaktır. İdarenin tarafsızlığına gölge düşürecek hal ve tutumlardan hepimizin kaçınması temel prensiptir. Bugüne kadar ilimiz genelinde seçimler ile ilgili herhangi bir olumsuzluk veya önemli bir sorun yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya gayret göstereceğiz” dedi.

“Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”

Seçim günü Hatay’da yaşayan Suriyeliler için alınan kararları da paylaşan Vali Doğan, “Geçici Barınma Merkezlerinde yaşayan Suriyeli misafirlerimiz, seçim günü Geçici Barınma Merkezlerinden dışarı çıkmayacaklar. Ayrıca Suriyeli kanaat önderleri ile tüm ilçelerimizde yapılan görüşmelerde, kendi imkanları ile tuttukları evlerde yaşayan Suriyeli misafirlerimizden de seçim günü mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları rica edildi. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirleri güvenlik güçlerimiz ile birlikte alacağız. İlimizde yeterli güvenlik personelimiz bulunduğundan dışarıdan takviye birim talebimiz olmayacak" dedi.

  • Güncel 04 Şubat 2019 14:17
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