Hastasının şüphelenip ihbar ettiği 'profesör' şoke etti

Bursa'da kendisini kekeme profesörü olarak tanıtan ve savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi kuran ve Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi'nden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut, iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

LİSE MEZUNU VE SERFİTİKALAR DA SAHTE: Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Emre Nuri Korkut'un lise mezunu olduğu belirlendi, kliniğinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik ünvanı belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, 2 gün süren işlemlerinin ardından 22 Şubat günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine Emre Nuri Korkut için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Korkut, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OLAY: Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine faaliyette bulunan Emre Nuri K'ye ait merkezde inceleme yapmıştı.

Araştırmaların sonucunda, vatandaşlara, basın mensuplarına, Azerbaycan Üniversitesinden mezun olduktan sonra akademik çalışmalar yaptığını ve profesör olarak Türkiye'ye geldiğini ileri süren Emre Nuri K'nin gerçekte bu yönde sahte belgeler düzenlediğini tespit eden ekipler, sözde tedavi merkezinde şüpheliyi gözaltına almıştı.

Ekipler, Emre Nuri K'nin herhangi bir akademik unvanının bulunmadığını, lise mezunu olduğunu ve Pensilvanya Üniversitesinden alınmış gibi düzenlenen kekemelik ve dil patolojisi sertifikasının da sahte olduğunu belirlemişti.

Şüphelinin, akademik unvanını kullanarak Bursa'da faaliyet gösteren bir Lions Kulübü'nün de 2016-2017 yıllarında başkanlığını yaptığı bildirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.