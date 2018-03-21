Hastaneden tarih fışkırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hastane inşaatının hafriyat çalışması sırasında Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen konutsal mekanlar ile mozaik kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Hastaneden tarih fışkırdı

Türkkuyusu Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin tadilat ve inşaat çalışması sırasında, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerince tarihi kalıntılara rastlandı. Ekipler, bölgede inceleme yaparak kurtarma kazısı başlattı.

112
Hastaneden tarih fışkırdı

Ortaya çıkarılan alanların Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor. Hastane başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede zaman zaman yaşanan altyapı sorunları nedeniyle tadilat çalışması başlattıklarını belirtti.

212
Hastaneden tarih fışkırdı

Bölgede çalışma yürütmeden önce durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini aktaran Babayiğit, "Müze müdürlüğü ve ekibinin koordinesinde çalışmalar devam ediyor.

312
Hastaneden tarih fışkırdı

Kurum olarak bu çalışmalar süresince arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi. İnşaat çalışmalarının durdurulduğu, kurtarma kazılarının ise bir süre devam edeceği öğrenildi.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro