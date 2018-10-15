  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hastaneden taburcu edildi kazadan 6 saat sonra evde öldü

Hastaneden taburcu edildi kazadan 6 saat sonra evde öldü

GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı motosiklette sürücünün arkasında oturan ve yaralı kaldırıldığı hastaneden tedavisi sonrası taburcu edilen Nahsen Bozkurt (86), kazadan 6 saat sonra evde hayatını kaybetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-10-2018 13:44 - Güncelleme: 15-10-2018 13:44

Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, Suriyeli Akıl Ashour'un kullandığı ve arkasında Nahsen Bozkurt'un oturduğu motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Motosikletten yola savrulan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Doktor Ersin Arslan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste müdahale edilen Akıl Ashour ile Nahsen Bozkurt, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Oğlu Yavuz Nahsen tarafından eve götürülen Nahsen Bozkurt, saat 20.30 sıralarında, evde yaşamını yitirdi. Bozkurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bozkurt'un ölüm nedeninin otopsi raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi.

'AĞRILARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ, UYUDU ZANNETTİM'
Babasının hastaneden eve getirdikten sonra hayatını kaybettiğini kaydeden Yavuz Bozkurt, "Bana telefon geldi. Babamın kaza yaptığı ve hastaneye kaldırıldığı söylendi. Ben de hastaneye gittim; kafasında ve vücudunda yaralanmalar vardı. Tomografisini çektirdik. Doktor baktıktan sonra tomografinin temiz olduğunu pansumanları ve aşısı yapıldıktan sonra gidebileceğimizi söyledi. Dediklerini yaptırdık. Daha sonra hastane polisine iletişim bilgilerimi verip doktorla görüştüm. 'Bir şeyi yok, hastayı götürebilirsiniz' dedi. Ben de babamı eve götürdüm üzerini temizledim. Ağrılarının olduğunu söyledi. Ben de ihtiyaçlarını karşıladım yatağına yatırdım. Balkona sigara içmeye çıktım, geldiğimde hareketsiz yatıyordu. Uyudu zannettim sonra balkona çıkıp tekrar geldim. Seslendim, hareketsiz yatıyordu; 'Baba baba' diye seslendim. Nabzına baktım, atmıyordu. hayatını kaybetmişti. Sürücüsünün bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hastaneden taburcu edildi kazadan 6 saat sonra evde öldü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro