Hastanede şok saldırı! 'Canımı acıttım' deyip sağlık görevlisine...

KARAMAN Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarındaki özel bir hastanede meydana gelen olayda; E.Ö., daha önce olduğu ameliyat nedeniyle pansuman yaptırmak için hastaneye geldi. Sağlık görevlisi Abdulsemih G., pansuman yaptığı sırada iddiaya göre E.Ö., 'canını acıttığı' iddiasıyla tepki gösterdi.

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