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Hastanede skandal! Öğrencilerin odasından çıktı

Hastanede skandal! Öğrencilerin odasından çıktı

AYDIN 'ın Nazilli ilçesinde, bir özel hastanede, stajyer kız öğrencilerin soyunma odasına yerleştirilen cep telefonu ile gizlice görüntü çekildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.A. (37), savcının itirazı üzerine bugün tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 10:04 - Güncelleme: 29-12-2017 10:04

Nazilli'deki bir özel hastanede staj yapan 4 kız öğrenci, önceki gün sabah, kendileri için ayrılmış olan soyunma odasına gizlenmiş bir kutu buldu.

Kutunun içerisinde görüntü kaydı yapan cep telefonu olduğunu fark eden öğrenciler, bunu hastane başhemşiresine vermek istedi. Bu sırada temizlik görevlilerinden F.U., öğrencilerin elinden kutuyu alarak uzaklaştı.

Kız öğrenciler yaşadıklarını hastane yönetimine ve okul müdürlerine anlattıktan sonra, gizlice görüntülerinin çekilmesiyle ilgili savcılığa da şikâyette bulundu.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİ GÖZALTINA ALINDI: Savcılık tarafından, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçu çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, temizlik görevlileri F.U. ile İ.A.'yı gözaltına alıp, evlerinde arama yaptı. Aramada, F.U.'nun evinde, hastanedeki soyunma odasına olay günü kayıt amaçlı bırakılan cep telefonu ele geçirildi. F.U. ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını ve İ.A.'nın yönlendirmesiyle kız öğrencilerin elinden telefon kutusunu aldığını söyledi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

F.U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli İ.A.'nın ise kız öğrencilerin soyunma odasına cep telefonunu kendisinin koyduğunu belirtip, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine bugün tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İ.A., bu defa tutuklanıp, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ne gönderildi.

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