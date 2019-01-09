Hastanede skandal! Bu video ortalığı karıştırdı

Brezilya'da bulunan bir hastanede çalışan temizlik personeli kadının tuvaleti temizlerken çekilen videosu olay oldu. Tuvaleti temizlerken temizlik suyunu klozetin içindeki pis sudan alan temizlikçi kadının bu görüntüsü hastanede bulunan bir kişi tarafından gizlice çekildi.

Ortaya çıkan görüntü bölgede büyük tepki çekti. Görüntünün yayılmasından sonra herhangi bir çalışma yapıldığının bilgisi verilmese de hastanelerdeki hijyen koşullarını gösterdi.