Hastanede sıra beklerken boğazını kesti!

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Seka Devlet Hastanesi'nde oldu. 27 yaşındaki bir genç, tedavi olmak için sabahın erken saatlerinde babası ile birlikte Seka Devlet Hastanesi’ne geldi. Psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenilen genç doktorlardan kendi sırasının öğle arasından sonraya kaldığını öğrendi.



Uzun süre sıra bekleyen genç, hava almak için hastanenin arka tarafında bulunan boş alana çıktı. Burada sinir krizi geçirdi. Olay sırasında yanında bulunan babasının ikna çabalarının sonuç vermediği genç, üzerinde taşıdığı bıçak ile kendi boğazını kesti.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan genci Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorlar tarafından boğazındaki kesiği dikildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.