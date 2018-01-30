Hastanede dehşet! Korkunç cinayetin nedeni...

Tedavi için dün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne giden 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya, çay almak için hastane kantinine indi. Bu sırada 75 yaşındaki Hasan Hüseyin Ceylan, kadının yanına yaklaşarak tabanca ile 3 el ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hürü Sarıkaya’yı vuran Hasan Hüseyin Ceylan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Twitter

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İMAM NİKAHI İDDİASI: İddiaya göre Hürü Sarıkaya, kendisini öldüren Hasan Hüseyin Ceylan’ın eski eşinin bakıcısı olarak çalışıyordu. Eşi hayatını kaybedince Ceylan kendisinden 37 yaş küçük Sarıkaya'ya imam nikâhı kıydı, üzerine arsa yaptı. Bir süre sonra Sarıkaya, Ceylan'dan ayrıldı. Ceylan, dolandırıldığını savunup genç kadını katletti. Ceylan ifadesinde, Hürü Sarıkaya’nın kendisinden, arsalarından birini üzerine yapmasını istediğini, tapuyu verdikten sonra da ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Twitter

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TAKİP ETMİŞ: Saldırganın bu olaydan sonra Sarıkaya’yı bir süre takip ettiği ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde gördükten sonra da "Beni kandırmayacaktın" diye bağırarak tabancayla 3 el ateş ettiği kaydedildi. Ceylan emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



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