'Hastanede can çekişirken kocam beni benim yatağımda aldattı'

Bir dönem yaptıkları işlerle gündeme gelen ancak yakalandıkları hastalıklarla zor günler geçiren o isimler, en büyük darbeyi en yakınlarından yedi.

'Hastanede can çekişirken kocam beni benim yatağımda aldattı'

Bir dönem yaptıkları işlerle gündeme gelen ancak yakalandıkları hastalıklarla zor günler geçiren o isimler, en büyük darbeyi en yakınlarından yedi. İşte o ünlü şarkıcının yaşadıkları ve tıpkı onun gibi atlattıkları zor hastalık sürecinden sonra aşkları "yorulan" ve biten ünlü çiftler.

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'Hastanede can çekişirken kocam beni benim yatağımda aldattı'

Adını TV dizileriyle duyuran geleceği parlak bir oyuncuydu Açelya Elmas.. Tam da tutulan ve izlenen bir dizide oynarken lenf kanserine yakalandığını öğrendi genç oyuncu... Bu haber üzerine ilk anda yıkıldı.

Ama sonra toparlandı. Tedavi oldu ve iyileşti. Hastalık onun direnci ve doktorların tedavisi sayesinde teslim bayrağını çekmişti. Üstelik yanında zor anlarında bir saniye bile elini bırakmayan sevgilisi vardı

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'Hastanede can çekişirken kocam beni benim yatağımda aldattı'

Ne yazık ki uzun ve zorlu bir sürecin sonunda yendiği hastalık nüksetti. Üstelik bu kez işi daha zordu. Hastaneye yatması ve uzun süre tedavi görmesi gerekliydi.

Önce tedavi görmeyi kabul etmedi. Bütün o zorlu süreci yeniden yaşamak istemiyordu. Ama ailesi ve elbette sevgilisi oyuncu Emrah Elçiboğa onu tedavi olması için ikna etti.

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'Hastanede can çekişirken kocam beni benim yatağımda aldattı'

Bu kez tedavi Elmas için biraz daha zor oldu. Üç ay hastanede kaldı. İlaçların yan etkisi çok ağırdı. Hatta Açelya Elmas tedavi sırasında kaptığı bir virüs yüzünden ölümün kıyısına geldi. Sevgilisini çağırdı... Ancak onu baş ucunda gördüğünde hala yaşadığını anladı.

Bu sırada çiftin ilişkisi de kopmaya başlamıştı. Elçiboğa işi gereği her an Elmas'ın yanında olamıyordu. İstanbul dışında dizi çekimindeydi.

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