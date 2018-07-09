Hastane önünde acı, feryada dünüştü yakınlarını teşhis edince...

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde gece boyu yoğunluk yaşandı. Dün 10 olarak açıklanan hayatını kaybedenlerin sayısı sabah saatlerinde 24'e çıktı. Hastane önü yakınlarını teşhis edenlerin feryatlarıyla inledi.

Hastane önünde acı, feryada dünüştü yakınlarını teşhis edince...

Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treni dün saat 17.00’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi’nde devrildi. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada ilk açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybederken, 73 kişi de yaralanmıştı. Sabah saatlerinde Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yaptığı basın toplantısında ölü sayısının 24 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise kazadan sonra 318 kişinin hastanelere getirildiğini, bunlardan 194’ünün ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirtti. Bakan Demircan, halen 124 hastanın müşahede ve tedavi altında bulunduğunu söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşları hastanede teşhis eden yakınları ise büyük acı yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

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Hastane önünde acı, feryada dünüştü yakınlarını teşhis edince...

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Edirne Uzunköprü’den 362 yolcu ve 6 personel ile Halkalı gitmek üzere 15.40’ta hareket eden yolcu treni saat 17.00 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen trende bulunan yolcular büyük korku ve dehşet yaşadı.

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Hastane önünde acı, feryada dünüştü yakınlarını teşhis edince...

Kazada yaşamını yitiren yolcuların yakınları cenazelerini almak için hastane morgu önünde toplandı. Acılı ailelerin bekleyişleri sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Bazı kazazedelerin yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

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Hastane önünde acı, feryada dünüştü yakınlarını teşhis edince...

SABAH SAATLERİNDE ACI KATLANDI: Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, saat 07.00’da açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dün saat 17.20’de meydana gelen kazanın ardından sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarının bu sabah saat 06.00 itibari ile sonlandırıldığını bildirdi. Akdağ, aşırı yağış nedeniyle menfez altında toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirttiği kazada 24 kişinan yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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