Hastane masrafları Sinan Çetin'i delirtti Cem Özer'i filmden kovdu

Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı filmin çekimlerinde sakatlanan Cem Özer'in hastane masrafları yüzünden kovuldu.

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına özel açıklama yapan yönetmen Sinan Çetin, oyuncu Cem Özer hakkında ilk kez konuştu. Film setinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayağı kırılan Cem Özer tedavi gördüğü hastanede kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. 42 gün hastanede yatan Özer ölümden dönmüştü. Özer, bu zorlu süreçte filmin yönetmeni Sinan Çetin'in kendisini aramadığını ve setteki hiçbir çalışanın sigortası olmadığını söylemişti. Hastane masraflarını kendisi karşılayan oyuncu, Sinan Çetin'e sitem etmişti. Twitter

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'YALAN SÖYLEMESEYDİ DEVAM EDERDİK': Cem Özer'in açıklamalarına Sinan Çetin'den cevap geldi. '2. Sayfa' programına konuşan Çetin, şunları söyledi: ''Ben çok kırıldım. Cem Özer'i aramıyorum artık. Ben onu hiç zorlamadım. Kendi beyanatları da var, haberler var, şahitler var. Ben böyle bir konuyla Cem Özer gibi büyük bir şahsiyetle yan yana olmaktan hiç hoşlanmıyorum. Twitter

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'KENDİSİNİ OYUNDA ATIYORUZ': Hastane masrafları için elimizden geleni yapacağız. Bilmiyorum, nedir o masraflar… Bize yansıyan masraflar kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar. Biz o kadarını karşılayamayız. Kırık, çıkıktan doğan her türlü masrafları karşılayacağız. Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi. Cem Özer filmde devam etmeyecek. Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz.'' Twitter

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