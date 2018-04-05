Hastane 2011'de de yanmış şu soru sorulmuştu: 'Bu nasıl malzeme?'

Taksim İlkyardım Hastanesi'nin Gaziosmanpaşa'da yer alan binasında çatıda başlayan yangın diğer katlara da sıçradı. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangında can kaybı ise yaşanmadı. Aynı hastane 26 Eylül 2011'de inşaat sürecindeyken de aynı cephesinde yangın çıkmıştı. İzolasyon malzemelerinden çıkan yangında can kaybı ise yaşanmamıştı.

Bugün alevler içinde kalan Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Eylül 2001 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.

O zaman çıkan haberlerde dış cephenin yanması büyük eleştiriye uğramıştı. Hatta "Böylesine yanıcı bir maddenin kaplama olarak kullanılması akla tek soru getirdi. Hastane hizmet vermeye başlasıydı ne olacaktı?" denilmişti.

Taksim İlk Yardım Hastanesi cayır cayır yanıyor

Erdoğan, yangın hakkında bilgi aldı

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