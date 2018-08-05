Hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi işte Nur Yerlitaş'ın son hali

Hastalık Nur Yerlitaş'ın peşini bırakmıyor. Son dönemde verdiği kilolar ve Hadise ile yaşanan olaylarla gündeme gelen Nur Yerlitaş geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanmıştı.

Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nin beyin cerrahı Prof. Dr. Necmettin Pamir’in muayenesi ve gerekli testlerin ardından, Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının panik atak kaynaklı olduğunu düşünen Yerlitaş, aldığı haberle sarsıldı. Nur Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacak.