Hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi işte Nur Yerlitaş'ın son hali

Verdiği kilolar ve Hadise ile olan polemiği ile gündeme gelen Nur Yerlitaş'tan kötü haber gelmiş, Nur Yerlitaş'ın ikinci defa kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Nur Yerlitaş ilk kez görüntülendi.

Hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi işte Nur Yerlitaş'ın son hali

Hastalık Nur Yerlitaş'ın peşini bırakmıyor. Son dönemde verdiği kilolar ve Hadise ile yaşanan olaylarla gündeme gelen Nur Yerlitaş geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanmıştı.

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Hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi işte Nur Yerlitaş'ın son hali

Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nin beyin cerrahı Prof. Dr. Necmettin Pamir’in muayenesi ve gerekli testlerin ardından, Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının panik atak kaynaklı olduğunu düşünen Yerlitaş, aldığı haberle sarsıldı. Nur Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacak.

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Hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi işte Nur Yerlitaş'ın son hali

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ; Nur Yerlitaş, hastalığının basına yansınmasının ardından ilk kez görüntülendi. Nur Yerlitaş'ın bitkin halleri gözlerden kaçmadı.

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Hastalıktan sonra ilk kez görüntülendi işte Nur Yerlitaş'ın son hali

Nur Yerlitaş, 6 Ağustos Pazartesi günü ameliyat olacak.

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