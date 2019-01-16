Hastalıklardan korunun! İşte kış aylarında şifa niyetine içebileceğiniz çaylar

Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de vücut direncini arttırmak için doğal besinlerin yanında bitki çaylarından da yararlanılabilir. Bitki çaylarının tercih edilmesi soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon, boğaz ağrısı, öksürük gibi hastalıkların görülme riskini azaltır. Kuşburnu, ıhlamur, rezene, ekinezya, yeşil çay, hibiskus gibi bitki çayları şekersiz olucak şekilde içilebilir.

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