Hasret Akhisar-Beşiktaş maçıyla bitiyor: İlk 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Akhisarspor - Beşiktaş maçıyla açılıyor. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlangıç saati 20.30.
Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor. Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
LJAJIC VE VIDA CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Akhisarspor'da ise sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu maçta forma giyemeyecek. Akhisarspor teknik direktörü Cihat Arslan yeni transferler Rotman, Cikalleshi ve Zeki Yavru'nun ise maç kadrosunda olacağını açıkladı.
AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ
STAT: Spor Toto Akhisar Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS
AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsayevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yımaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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