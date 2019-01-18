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Hasret Akhisar-Beşiktaş maçıyla bitiyor: İlk 11'ler belli oldu!

Hasret Akhisar-Beşiktaş maçıyla bitiyor: İlk 11'ler belli oldu!

Beşiktaş, ikinci yarıyı Akhisar'da açıyor. Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz, maçta oynaması halinde yaklaşık 11 yıl sonra siyah-beyazlı formayı giyecek. Sarı kart cezalısı Adriano, maçta oynayamayacak.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 18:59 - Güncelleme: 18-01-2019 19:41

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Akhisarspor - Beşiktaş maçıyla açılıyor. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlangıç saati 20.30.

Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor. Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

LJAJIC VE VIDA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Akhisarspor'da ise sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu maçta forma giyemeyecek. Akhisarspor teknik direktörü Cihat Arslan yeni transferler Rotman, Cikalleshi ve Zeki Yavru'nun ise maç kadrosunda olacağını açıkladı.

AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Spor Toto Akhisar Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsayevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yımaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2019 19:22 Tek korktuğum kendi kalecimiz Artist

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