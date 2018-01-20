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Hasip Kaplan: Demirtaş istenirse ikna edilebilir!

Hasip Kaplan: Demirtaş istenirse ikna edilebilir!

Selahattin Demirtaş'la tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde görüşen Hasip Kaplan, verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti. Kaplan, HDP kongresinde yeniden aday olmayacağını açıklayan Demirtaş'ın parti isterse ikna edilebileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 10:21 - Güncelleme: 20-01-2018 10:21

Parti eş başkanlığına adaylıkla ilgili attığı tweetlerle gündem olan HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, bir yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Kaplan, Demirtaş'ın HDP 3. Genel Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili ise "Başkanlık konusunda halkımız isterse Selahattin Demirtaş ikna edilebilir. Örgüt, parti isterse ikna edilebilir" dedi.

HDP'den istifa ettiğini açıklayan Kaplan, dün Edirne'ye gelerek Demirtaş ile cezaevinde avukatı olarak görüşme yaptı. Kaplan, ziyaret çıkışında, daha önce de sık sık cezaevinde görüştüğü Demirtaş'ın son yaşanan tartışmaların ardından kendisi ile görüşmek istediğini bildirmesi üzerine geldiğini söyledi. Bugün uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Kaplan, şöyle dedi:

HDP TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PARTİSİ: "Şunu ifade etmek istiyorum; HDP Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi. Bir realitemiz, bir gerçekliliğimiz var. İki eş başkan var, genelde birisi Türk oluyor, birisi de Demokrasi Barış Partisi geleneğinden gelen arkadaşlarımızdan oluyor. Sayın Demirtaş da bunun en son başkan temsilcisiydi. Yine bir kongre süreci var önümüzde. HDP farklı kültürlerin, farklı kimliklerin, inançların, ırkların hepsinin mozaiği olan bir partidir.

BİZ GÖNÜL ALMASINI BİLİRİZ

Sayın Eş Başkanımın bu açıklamalarından sonra, daha sağlıklı bir kurultay çalışmasına yönelip, konferanslarda kim başkan olmak istiyor, nasıl projeler götürmek istiyor, bunların tartışacağı daha farklı bir tartışma zemini yaratılmasını diliyorum. Bu tartışmalar yaşanırken kırılanlar olabilir, üzülenler olabilir. Gönül almasını da biliriz, doğru olan yerde de doğru olduğumuzu ifade etmesini de biliriz. Halklarımızın gerçeklerini de takip eder dikkat çekeriz."

DEMİRTAŞ İKNA EDİLEBİLİR

Kaplan gazetecilerin Demirtaş'ın yeniden aday olup olmayacağına dair sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Başkanlık konusunda halkımız isterse Selahattin Demirtaş ikna edilebilir. Örgüt, parti isterse ikna edilebilir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • börçigin 20 Ocak 2018 12:13 laf başına geldimi şöyle özgürlükçü böyle demokrat oldugunu söylerde aslında kafatasçı kürt milliyetçisinin ta kendisi olan zat yazıklar olsun.

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KİMDİR ?
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973'te Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Tahir, annesinin adı Sadiye'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Yö

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