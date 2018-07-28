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Haşimato nedir kısırlık mı yapıyor kanserle ilişkisi nedir?

Haşimato nedir kısırlık mı yapıyor kanserle ilişkisi nedir?

Kadınlarda daha sık görülen haşimato hastalığı nedir? Tiroit bezinin işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan Haşimato'nun kanser ve kısırlık ile ilişkisi var mı? Haşimato tedavisi nasıl yapılır? İşte Haşimato hastalarının dikkat etmesi gerekenler.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 01:00 - Güncelleme: 28-07-2018 01:00

İnsan vücudunda önemli bir fonksiyona sahip olan tiroit bezi insan vücudunda birçok aktiviteyi kontrol eden hormonların üretilmesini sağlar. Tiroit iltihabı yani Haşimato tiroidi, tiroid bezinin yetersiz çalışmasına neden olur. Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil'in verdiği bilgilere göre; Haşimato tiroidi genellikle 30-50 yaş aralığındaki kadınlarda daha sık görülür.

GEÇİCİ KISIRLIK YAPAR: Şikayetler hastalığın derecesine göre değişiklik gösterir. Yorgunluk, bitkinlik, düzenli uyunmasına rağmen kronik uykusuzluk, hatırlama güçlüğü, unutkanlık, zihin bulanıklığı, konsantre olmakta zorlanma, seste kalınlaşma, depresif ruh hali, durduk yere kilo alma, kolay kilo verememe, bağırsak hareketlerinde yavaşlama, kas ve eklem ağrıları, güçsüzlük hissi Haşimato tiroidinin en yaygın belirtileridir. Haşimato tiroidinde adet dönemi de daha ağrılı ve uzun geçer. Tiroit hormonu yetersizliği cinsel isteksizlik, gebe kalamama yani geçici kısırlığa da sebep olur. Gebe kalmadan ve gebelik süresince tiroid hormonu kontrolleri düzenli yapılmalı.DEPRESYON İLE KARIŞTIRMAYIN!: Vücudun ihtiyacı olan trioid hormonlarındaki düşüklük kişilerin dikkatli beslenmesine rağmen kilo almasına neden olabilir. Serotinin hormonu salgılamasını da azalttığı için kişinin üzgün ve depresif bir ruh haline girmesine yol açar. Saç cansızlaşır ve kurur hatta kolay dökülür. Kirpik ve kaşlarda da aynı sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Ayrıca metabolizmanızın yavaşlamasından dolayı deri kuruluğu ve tırnak kırılmaları da görülebilir.

İLAÇ ALMAK YETERLİ Mİ: Hayır. Tiroid yetmezliği geliştiği zaman eksik olan hormon yerine tiroid hormonu (genellikle sentetik T4) verilir. Ancak sadece bu ilacın kullanımı ile hastanın şikayetleri geçmez. Halsizlik, yorgunluk, kilo alma, kilo verememe, depresif hal, kabızlık, ishal, saç dökülmesi, unutkanlık, ateş basması, bazen çarpıntı, dikkat dağınıklığı, ağız kuruluğu gibi şikayetler devam edip durur.YEDİKLERİMİZLE HASTALIĞIN BİR İLGİSİ VAR MI?: Evet var. Tüm otoimmün hastalıklarda Glüten ve rafine şekerin inflamasyonu arttırdığı kanıtlanmış bir durumdur. İnflamasyonun artması stres hormonlarının sentezini artırır ve T4 hormonundan (ilaçlar da T4'dür) aktif hormon olan T3'e dönüşümü engeller. Rapor üzerinde sonuçlar normal sınırlardadır ama hücre içine T3 girmez ve hastanın şikayetleri hep devam eder. Alınan gıdalarla bu hastalık çok yakın ilişkilidir. Selenyum ve D vitamininin antikorların düşmesinde etkili olduğu pek çok yayında kanıtlanmış bir bilgidir. T4 hormonunun T3 e dönüşümünde selenyum, D vitamini, çinko, B vitaminleri, magnezyum çok önemlidir. Hastaların eksikliklerine göre bu vitamin ve mineraller verilmelidir.KALICI SORUNLAR OLUŞUR: Bazı durumlarda Haşimato hastalığına vitiligo, pernisyöz anemi, romatoid artrit, tip 1 diyabet gibi otoimmün hastalıklar da eşlik edebilir. Hipotiroidi gelişmesi ile tiroid bezi küçülür. Tiroid bezinin küçülmesi hipotiroidinin kalıcı olacağının göstergesidir. Viral enfeksiyonlar, stres ve depresyon belirtileri seks hormonları ve X kromozomlarında değişiklik Haşimato hastalığından şüphelenilmesi gereken durumlar arasındadır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?: Lazer uygulaması tiroid bezinde inflamasyonu (hücre içi iltihap) azaltıp kanlanmayı artırmaktadır. Haşimato hastalığında kaynak tiroit bezidir. Tiroit bezine uygulanacak lazer tedavisi, inflamasyonu azaltarak T4 hormonunun aktif olan T3 hormonuna dönüşünü artırmaktadır. Hastalığın nedenlerine yönelik tedavi bütüncül yaklaşımdır. Lazer tedavisi de bu yaklaşımın önemli bir parçasıdır.

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