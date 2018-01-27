Haşim Kılıç'ın oğluyla ilgili şok FETÖ kararı

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında şok bir son dakika kararı haber ajanslarına düştü. Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ soruşturmasından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Samed Kılıç hakkında Bylock programı kullandığı yönünde şüphe bulunuyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi üzerine eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı.
TÜRKİYE'DE DEĞİL
Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.
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