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Haşim Kılıç'ın oğluyla ilgili şok FETÖ kararı

Haşim Kılıç'ın oğluyla ilgili şok FETÖ kararı

Eski Anayasa Mahekemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtiliyor. Kılıç'ın oğlu hakkında Bylock soruşturması yürütüldüğü ifade ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 16:49 - Güncelleme: 27-01-2018 00:49

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında şok bir son dakika kararı haber ajanslarına düştü. Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ soruşturmasından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Samed Kılıç hakkında Bylock programı kullandığı yönünde şüphe bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi üzerine eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Haşim Kılıç'ın kızının nikahından bir kare

TÜRKİYE'DE DEĞİL

Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • rabia 26 Ocak 2018 20:20 zaten belliydi bunların fetöcü olduğu hep erdoğana karşıydı vede çok uzun durdu ozamanki zamanda anlatabildimmi arkadaşlar..

    CEVAP YAZ 10 2
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