Hasan Şaş'tan transfer müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ederken, mücadelenin ardından Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Hasan Şaş, "6 golle, iyi bir oyunla maçı kazandık. Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti. Çok iyi çalıştılar. Özellikle bu hafta içindeki son 2 antrenman çok iyiydi. Antrenmanlardaki performanslarını sahaya yansıtmaları sevindirici. Ankaragücü'nün bir kaos durumu olduğunu biliyoruz. Kulüp ve heyet olarak bundan sonraki maçların daha sert geçeceğini biliyoruz. Göztepe ve Alanya maçlarında daha çok mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu maçı geride bırakacağız. Çok kritik iki deplasman, 6 puanla dönersek farklı bir pozisyonda olabiliriz. Hafta içi çok iyi çalışan bir takım vardı, bunu da sahaya yansıttılar. 3 puan aldık" dedi.

ŞAŞ: "15-20 GÜN SONRA FİZİK OLARAK DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Takımın maçtaki fizik seviyesine değinen Şaş, şöyle konuştu: "Tabii 10 günlük bir süreci, bir kondisyonere bağlamak doğru olmaz. Ama takıma başka bir hava getirdi, değişik antrenmanları var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde Liverpool'un 120 koştuğunu, Dortmund'un 122 koştuğunu biliyoruz. Onu gördüğümüz için böyle bir değişikliğe gittik. Takımın 15-20 gün sonra fizik kondisyon seviyesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. İlk yarıda çok sakat ve cezalı oyuncumuz vardı. Biraz daha bekleyelim, fizik kalite olarak daha iyi olacağız."

"2 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Santrfor bölgesine yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Hasan Şaş, "12 yabancımız var. Çok hassas bir dönem. Yönetim de biz de varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Biz forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Herkesin çok iyi çalıştığından kimsenin şüphesi olmasın. Biz bekliyoruz, yönetim çalışıyor. 2 transfer yapacağız, eğer bir santrfor alırsak, savunmaya bir takviye yapabiliriz. 2 hakkımız var" ifadelerini kullandı.

"BOLUSPOR MAÇINA FARKLI BİR KADRO İLE ÇIKACAĞIZ"

Boluspor mücadelesinin oynanmamasının bugünkü kadroya etkisi üzerine gelen bir soruya Şaş, "Tamamen ayrı kadrolardı. Boluspor ile bu maç arasındaki kadrolar arasında 9-10 futbolcu farklıydı. Diğer oyuncuların fizik kalitelerini yükseltmelerini bekliyoruz. 3 kulvarda gideceğiz, derin bir kadromuz yok. Tüm futbolculardan maksimum verim almak için Boluspor maçına farklı kadro ile çıkacağız" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

KAPLAN: "28 DAKİKADA 3 GOL YEMEK BİZE YAKIŞMADI"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise maçın başında yedikleri golün kendilerini kötü etkilediğini belirterek, "Takım olarak buraya gelirken tüm hazırlıkları yapmıştık ama maçın başında yediğimiz gol gardımızı düşürdük. 28 dakikada 3 gol yedik, bu hiç yakışmadı. Kazanan Galatasaray'ı kutluyorum, iyi oynadılar. Savunmadaki kötü oyunumuz onlara avantaj getirdi. Bugün camiamızı üzdük ama önümüzdeki haftadan itibaren yeniden onları sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün buraya kadar gelerek bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"EL KABIR İSTEMEDİĞİ VE KAFA OLARAK RAHAT OLMADIĞI İÇİN KADRODA YER ALMADI"

El Kabir'in kadroda olmamasını değerlendiren Kaplan, "El Kabir'le konuştuk, ufak bir sakatlığı vardı. Kendisi oynamak istemedi, sakatlığının uzayabileceğini söyledi. Doktorumuzla konuştuk, oynayabilir dedi. Oyuncu istemediği için, kafa olarak rahat olmadığı için onu önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor maçında değerlendirmek istedim ve böyle bir karar aldım" diye konuştu.